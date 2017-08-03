Слониху Дашу, ЦПКиО и Метеогорку выбрали символами Октябрьского района для настольной игры про Екатеринбург

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
– На территории Октябрьского района зародились некогда мощные предприятия дореволюционного Екатеринбурга. В 1840-е годы недалеко от Сенной площади по улице Васенцовской были построены Оровайские казармы. Сенная площадь использовалась как плац, а одна из улиц, проходящая через площадь, была Солдатской. Почти одновременно с казармами в 1834-1836 годах на Лысой горе была построена одна из первых в России метеостанций. После этого гора получила название Обсерваторская, и так же стали называть и улицу, подходящую к горе. Здесь располагается Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, – рассказал научный сотрудник музея Евгений Бурденков.
– Главный символ Октябрьского района – Оперный театр, а вернее, небольшой сквер. Летом 2002 года я поступил в УрГУ, на журфак. Мы всем курсом отправились за Оперный театр, в летнее кафе. С этого и началось знакомство 80 новичков вуза друг с другом. Место так и стало называться – "Заоперный", – отметил спортивный журналист Евгений Невольниченко.
– Октябрьский район – это моя родина, самый лучший район миллионного Свердловска. Из символов – это Сибирский тракт, по которому я ездила сначала на учебу в УрГУ, а потом и на работу. Это остановка "Старый Компрессорный", куда мы выходили встречать Фиделя Кастро. Как раз к визиту кубинского лидера была построена дорога, которую так и называли "Фиделевской". В молодости, выходя из парка Маяковского, по дороге к станции Шарташ мы угощались пышками на углу Восточной–Декабристов. Родители говорили, что этот перекресток ранее назывался "Столбы" и начинал собой Сибирский тракт, – вспоминает пенсионер Лариса Алексеевна.
– Мои ассоциации – это лесопарк, лыжи, железная дорога, аэропорт Кольцово, заводы, психбольница. Символом района я сделал бы Сибирский тракт – дорога, вдоль которой стоят все отдаленные микрорайоны и поселки, – отметил медработник Константин.
– Этот район, конечно, славится зоопарком – больше ни в одном другом районе Екатеринбурга зверинца нет. Несмотря на малую площадь, для зверушек созданы хорошие условия и кормят их на славу, – говорит редактор Татьяна.
- Голосование по герою Октябрьского района проходит с 4 по 11 августа включительно через страницы музея в соцсетях и на сайте.
- Героем Ленинского района в игре стал многорукий Чиновник Делоделов, Железнодорожный будет представлять Принцесса Белла Башни, от Кировского выбрали МС Шарташ, а Сталевар Огоньков будет в игре от ВИЗа.