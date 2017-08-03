Специалисты выяснили причину появления масляного пятна на акватории Городского пруда

Она связана с работами около Макаровского моста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
В Роспотребнадзоре по Свердловской области нашли причину образования масляного пятна на Городском пруду. Оказалось, оно было связано с работами по реконструкции Макаровского моста.
Как заявили в областном управлении Росприроднадзора, пятно не могло появиться из-за сливов из трубы, выходящей в пруд.
– В месте проведения работ, в отсыпанном откосе обнаружена гофрированная труба, из которой в реку Исеть сбрасывается прозрачная вода без следов нефтепродуктов. Нефтепродукты на водной поверхности и в обмелевшем русле реки Исеть появились, предположительно, из-за работ экскаватора при реконструкции Макаровского моста, — заявили в ведомстве.
- Масляное пятно на городском пруду обнаружили в конце июля 2017 года. Оно образовалось в районе Макаровского моста и двигалось по воде к плотине.
- Поскольку речь идет о строительных работах, все материалы переданы в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
- Уровень воды в Исети также был понижен из-за реконструкции Макаровского моста.