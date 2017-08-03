Свердловская птицефабрика сбрасывала сточные воды в болото

Прокуратура возбудила административные дела.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
Птицефабрика "Среднеуральская" сбрасывала сточные воды с фосфатами в болото Молебское, сообщили в природоохранной прокуратуре.
Во время проверки выяснилось, что количество загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых птицефабрикой, превышает допустимую норму. Никаких разрешительных документов на сброс сточных вод у предприятия нет. При этом птицефабрика по итогам 2016 года должна была заплатить 1,3 миллиона рублей за негативное влияние на окружающую среду, однако из этой суммы выплатила только 37 тысяч рублей.
В отношении юрлица и должностного лица прокуратура возбудила административные дела. Птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей, должностное лицо – на 10 тысяч рублей.
- Прокуратура также потребовала устранить нарушения, однако предприятие никаких мер не предприняло, после чего ведомство обратилось в суд.
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Ранее прокуратура подала иск в суд на предприятие "Акватех", которое сбрасывало сточные воды с фосфатами в реку Ольховку.