Свердловская птицефабрика сбрасывала сточные воды в болото

Прокуратура возбудила административные дела.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Птицефабрика "Среднеуральская" сбрасывала сточные воды с фосфатами в болото Молебское, сообщили в природоохранной прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что количество загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых птицефабрикой, превышает допустимую норму. Никаких разрешительных документов на сброс сточных вод у предприятия нет. При этом птицефабрика по итогам 2016 года должна была заплатить 1,3 миллиона рублей за негативное влияние на окружающую среду, однако из этой суммы выплатила только 37 тысяч рублей.

В отношении юрлица и должностного лица прокуратура возбудила административные дела. Птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей, должностное лицо – на 10 тысяч рублей.