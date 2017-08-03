Свердловскую область ждут вспышки кишечных инфекций

Пик заболеваемости придется на конец августа и сентябрь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В конце августа и начале сентября в Свердловской области ожидается рост заболеваемости кишечными инфекциями.

По словам замглавы областного управления Роспотребнадзора Андрея Юровских, в это время наступает сезонный пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями. При этом с начала 2017 года в Свердловской области энтеровирусными инфекциями заболели на 30 процентов больше человек, чем обычно, сообщает Znak. com.

Наиболее опасен энтеровирус. Некоторые больные могут замечать нехарактерные для кишечных инфекций симптомы: боль в горле, кашель, насморк, так как существует более 60 видов этого вируса. Кроме этого, энтеровирус передается не только через бытовые вещи, но и воздушно-капельным путем.