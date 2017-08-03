Тестировать повременной тариф в автобусах будут 150 жителей Екатеринбурга

Новый этап начнется 15 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Повременной тариф в автобусах Екатеринбурга будут тестировать 150 добровольцев. Набор тестировщиков уже начался. Специальные "Екарты" начнут действовать в автобусах с 15 августа.

При этом подходит к концу тестирование повременного тарифа в троллейбусах и трамваях.

– Эксперимент уже можно признать состоявшимся - все технические и организационные вопросы, которые возникли при внедрении системы, успешно решены. В настоящее время в тесте принимают участие более 100 добровольцев, из них более 60 регулярно совершают поездки, – сообщает администрация города.

Наиболее востребованными оказались трамвайные маршруты № 15 и 23 и троллейбусный № 8, а больше всего пересадок делали днем по вторникам.

При этом большинство добровольцев практически не делало пересадок.

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