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Тестировать повременной тариф в автобусах будут 150 жителей Екатеринбурга

Тестировать повременной тариф в автобусах будут 150 жителей Екатеринбурга
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
Новый этап начнется 15 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Повременной тариф в автобусах Екатеринбурга будут тестировать 150 добровольцев. Набор тестировщиков уже начался. Специальные "Екарты" начнут действовать в автобусах с 15 августа.

При этом подходит к концу тестирование повременного тарифа в троллейбусах и трамваях.

– Эксперимент уже можно признать состоявшимся - все технические и организационные вопросы, которые возникли при внедрении системы, успешно решены. В настоящее время в тесте принимают участие более 100 добровольцев, из них более 60 регулярно совершают поездки, – сообщает администрация города.

Наиболее востребованными оказались трамвайные маршруты № 15 и 23 и троллейбусный № 8, а больше всего пересадок делали днем по вторникам.

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Олег Галимов, 04.08.2017, 10:00
Тэги: Новости дня, Общественный транспорт, Новости
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