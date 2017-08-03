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Улицу Татищева частично откроют ко Дню города в Екатеринбурге

Улицу Татищева частично откроют ко Дню города в Екатеринбурге
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Фото: архив НАШЕЙ
Полноценное движение запустят 1 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб проверил ход ремонтных работ вблизи Центрального стадиона.

В первую очередь был осмотрена нечетная сторона проспекта Ленина. У площади 1905 года работают 130 человек, все идет по графику. Срок сдачи – 31 октября.

Также стало известно, что новый участок улицы Татищева частично откроют ко Дню города, чтобы снизить транспортную нагрузку с ВИЗ-бульвара и Крауля.

– Общий срок по объекту, возможно, сдвинем на 1 октября, так как там есть вопросы по технологическому въезду на стройплощадку, где идет возведение гостиницы и перекладка сетей. 1 октября уже откроем обе стороны для движения и запустим трамваи, – заявил Якоб.

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Олег Галимов, 04.08.2017, 11:16
Тэги: Новости дня, Авто, Строительство
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