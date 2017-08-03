«Уничтожение пруда в Екатеринбурге продолжается»: на «Динамо» началась разработка грунта для храма-на-воде

Судя по всему, на этом месте будет один из пешеходных мостов, ведущих к храму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

На территории спорткомплекса "Динамо" начали разработку грунта для строительства храма-на-воде. Первые фотографии работ выложил в своем Facebook преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов.

– Подошел к копателям, спрашиваю, что, да как? Поразил их однозначный ответ: проводим разработку грунта, для строительства храма на воде. Они, простые работяги, посвящены в детали: "тут будет пешеходный мост, а вот на том месте храм", – пишет Трынов.

Напомним, что сейчас на Городском пруду установлен специальный понтон с техникой. Он стоит на месте будущего храма-на-воде.

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