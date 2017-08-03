В Екатеринбурге экстремал пройдет по канату между двумя небоскребами

Высокие здания для своего трюка спортсмен нашел на улице Машинной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Максим Кагин, экстремал, решил поставить новый рекорд - 9 августа он пройдет по стропе между 37-этажными зданиями жилого комплекса на Машинной-Шмидта. Сам Максим считает, что этот трюк можно выполнить при любой погоде, и потому уверен, что проход состоится. Расстояние между зданиями составляет 35 метров.

Вид спорта называется хайлайн – "высокая линия" или, на сленге, "высокая стропа". Есть еще слэклайн – "слабо натянутая линия", над землей, невысоко. Хайлайн - молодой вид спорта, ему всего 15-20 лет.

Напомним, в феврале Максим Кагин прошел по тросу между двумя высотными жилыми домами в Москве.

В августе 2016 года Максим прошел по тросу между двумя вышками на Уралмаше. Тогда высота, на которой был натянут трос, составила 120 метров.

Осенью 2014 года Максим попытался пройти между радиовышками, но сорвался со стропы.

Зимой 2015 года он прошел над уральским карьером Старая Линза.

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