В Екатеринбурге экстремал пройдет по канату между двумя небоскребами

Высокие здания для своего трюка спортсмен нашел на улице Машинной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
Максим Кагин, экстремал, решил поставить новый рекорд - 9 августа он пройдет по стропе между 37-этажными зданиями жилого комплекса на Машинной-Шмидта. Сам Максим считает, что этот трюк можно выполнить при любой погоде, и потому уверен, что проход состоится. Расстояние между зданиями составляет 35 метров.
Вид спорта называется хайлайн – "высокая линия" или, на сленге, "высокая стропа". Есть еще слэклайн – "слабо натянутая линия", над землей, невысоко. Хайлайн - молодой вид спорта, ему всего 15-20 лет.
- Напомним, в феврале Максим Кагин прошел по тросу между двумя высотными жилыми домами в Москве.
- В августе 2016 года Максим прошел по тросу между двумя вышками на Уралмаше. Тогда высота, на которой был натянут трос, составила 120 метров.
- Осенью 2014 года Максим попытался пройти между радиовышками, но сорвался со стропы.
- Зимой 2015 года он прошел над уральским карьером Старая Линза.
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