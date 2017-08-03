В Екатеринбурге открыли центр для одаренных детей

На смену пригласили 196 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Екатеринбурге началась первая смена центра для одаренных детей «Золотое сечение». Это уральский прототип сочинского образовательного центра "Сириус".

Участники смены выбирали между направлениями науки, спорта, искусства и народных промыслов. В спортивное направление входят хоккей, фигурное катание и шахматы. По направлению «Наука» будут занятия схемотехникой и робототехникой.

– Школьники довольны условиями проживания, сообщили, что кормят их хорошо, а заниматься им интересно. Кроме того, центр дарит своим воспитанникам новые знакомства, – сообщает портал областного правительства.

В августе в "Золотое сечение" пригласили 196 детей.Участники смены по направлению "Спорт" будут тренироваться на льду "Дацюк Арены" и дома спорта "Снежинка". Занятия по направлению "Наука" будут проходить в технопарке "Университетский".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!