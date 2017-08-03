В Екатеринбурге пропала 16-летняя девушка

Полиция ищет ее на вокзалах и торговых центрах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
В Екатеринбурге объявили в розыск 16-летнюю Валентину Боброву. Последний раз девушку видели 2 августа.
– Заявление в полицию написал отец девушки, проводится комплекс мер для установления ее местонахождения. Проверяются вокзалы, торговые центры и другие места массового скопления людей, - рассказали "Нашей Газете" в городском МВД.
Валентина имеет рост 172 сантиметра, карие глаза, длинные черные волосы. Особая примета – золотой зуб на верхней челюсти.
- Девушка работает уборщицей в супермаркете "Кировский".
- При себе у нее был мобильный телефон, который выключен.
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