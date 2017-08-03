В Екатеринбурге не будут увеличивать размер оплаты за детсад в 2018 году

Стоимость составит почти три тысячи рублей за месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Екатеринбурге не стали поднимать стоимость посещения детсадов в 2018 году.

Цены на детсад останутся на прежнем уровне как минимум на год: 2 980 рублей в месяц за посещение группы полного дня пребывания. Департаменту образования Екатеринбурга удалось сдержать стоимость детсадов, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

При этом в соседних регионах оставить цены на прежнем уровне не удалось: В Челябинске плата выросла на 200 рублей (1900 рублей за месяц), в Тюмени стоимость детсадов увеличилась до 2 530 рублей.