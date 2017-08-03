В Москве задержали уральского мошенника, укравшего 200 тысяч рублей

Он создал "ВКонтакте" интернет-магазин с несуществующими гаджетами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Москве полицейские задержали мошенника из Екатеринбурга, который создал фиктивный интернет-магазин "ВКонтакте". Известный в сети под именем "Алексей Мальцев" парень 1998 года рождения обокрал 20 человек за последние 9 месяцев.

Его группа Emart Store торговала смартфонами, которых по факту не было. Жертвами мошенника стали пользователи со всей России.

– В ходе обысков в местах проживания задержанного в Екатеринбурге и Москве сыщиками обнаружена и изъята компьютерная техника, средства связи, банковские и сим-карты – сообщает МВД Свердловской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"ВКонтакте" есть группа для пострадавших от данного мошенника.

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