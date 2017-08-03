В Свердловской области пропали два пенсионера

Полиция разыскивает 61-летнего Виктора Прокопьева и 52-летнюю Марину Шмидт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Свердловской области разыскивают двух пенсионеров 61 и 52 лет.

В Нижнем Тагиле 2 августа пропал 61-летний Прокопьев Виктор Геннадьевич. Мужчина ушел из дома в голубой ветровке, черных брюках и резиновых сапогах. С собой у него была корзинка. Рост Виктора 172 сантиметра, худой, глаза серые, волосы черные короткие. Нуждается в медицинской помощи.

Сообщить о его местонахождении можно по телефонам 8 (982) 71-01-20, 8 (900) 203-66-62, 112.

В Тавде с 4 июня разыскивают 52-летнюю Марину Николаевну Шмидт. Женщина ушла от своей знакомой, которая живет по соседству, и пропала. Рост Марины 155 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы. Была одета в трико черного цвета с белыми лампасами по одной полоске с внешней стороны во всю длину и светлую куртку.