Наверх
Первый пошел: Евгений Ройзман получил номер на марафон "Европа – Азия"
17:30, сегодня
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
17:52, сегодня
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
17:23, сегодня
"Нельзя повторять неудачный опыт Вторчемета и Уралмаша": урбанист раскритиковал проект новой трамвайной ветки до Академа
17:10, сегодня
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил выдачи кредитов наличными на 26%
В Екатеринбурге экстремал пройдет по канату между двумя небоскребами
17:04, сегодня
В Свердловской области пропали два пенсионера
16:53, сегодня
"Уничтожение пруда в Екатеринбурге продолжается": на "Динамо" началась разработка грунта для храма-на-воде
16:43, сегодня
ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»
В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны, в которой во время пожара погибли два человека
16:20, сегодня
"Мы с сыном просто играли": священник рассказал, зачем возил мальчика в багажнике машины
16:15, сегодня2
Два участка земли в Академическом купили за 92 миллиона рублей
16:09, сегодня
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»
Над Екатеринбургом взойдет "кровавая" Луна
15:49, сегодня
Жителю Екатеринбурга, сбросившему на судебного пристава бутылку, грозит пожизненный срок
15:46, сегодня2
Специалисты выяснили причину появления масляного пятна на акватории Городского пруда
15:30, сегодня
Капитальный ремонт – под контролем
Слониху Дашу, ЦПКиО и Метеогорку выбрали символами Октябрьского района для настольной игры про Екатеринбург
15:25, сегодня
В Екатеринбурге не будут увеличивать размер оплаты за детсад в 2018 году
15:23, сегодня
Ущерб – 10 миллионов рублей: директор тагильской компании украл деньги жильцов за коммуналку
15:00, сегодня
Как выбрать летний букет
В Москве задержали уральского мошенника, укравшего 200 тысяч рублей
14:26, сегодня
В метро Екатеринбурга появятся терминалы для оплаты проезда банковской картой
14:03, сегодня
Екатеринбургская семья отсудила полмиллиона рублей у застройщика
13:54, сегодня
Льготы на капитальный ремонт
В Екатеринбурге пропала 16-летняя девушка
13:26, сегодня
При въезде в Екатеринбург образовалась огромная пробка
12:50, сегодня
Водитель "Волги" погиб в лобовом ДТП с грузовиком на свердловской трассе
12:27, сегодня
Больницам Свердловской области выделят 130 миллионов рублей
12:23, сегодня
Свердловскую область ждут вспышки кишечных инфекций
11:58, сегодня
"Уралочка" начнет новый сезон домашней игрой с "Сахалином"
11:53, сегодня
Два свердловчанина пострадали во время взрыва в Абхазии
11:29, сегодня
Улицу Татищева частично откроют ко Дню города в Екатеринбурге
11:16, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
10:50, сегодня
Птицефабрика "Среднеуральская" сбрасывала сточные воды в болото
10:34, сегодня
"Еще один прыгун": на Луначарского лежит труп
10:30, сегодня
Жители Ленинского района выбрали своего персонажа для настольной игры
10:14, сегодня
Тестировать повременной тариф в автобусах будут 150 жителей Екатеринбурга
10:00, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 5 по 6 августа: вкусно отдыхаем в "Гастрономе", едем на Знаменку и путешествуем по Токио
09:30, сегодня
Екатеринбуржец умер во время игры в боулинг
09:16, сегодня
То ли сказка, то ли блокбастер: рецензия на фильм "Темная башня"
09:08, сегодня
В Екатеринбурге открыли центр для одаренных детей
08:58, сегодня
Екатеринбуржцы проголосовали против проекта трамвайной ветки в Академический
08:45, сегодня
В воскресенье – дожди: выходные в Екатеринбурге будут пасмурными
08:10, сегодня
В Екатеринбурге автокран сбил женщину
20:31, 03.08.2017
Сход вагонов под Нижним Тагилом обошелся РЖД в 4 миллиона рублей
19:15, 03.08.2017
В три раза превысил норму алкоголя: в полиции рассказали подробности пьяной аварии на Плотинке
19:02, 03.08.2017
В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в конце мая бармена
18:03, 03.08.2017
В Верхней Пышме выпавшего на козырек подъезда мужчину снимали врачи и пожарные
17:02, 03.08.2017
"Азур Эйр" на несколько часов задерживает рейс Анталья – Екатеринбург
16:52, 03.08.20171
"Урал" отдал в аренду двух футболистов
16:34, 03.08.2017
Житель Асбеста убил семейную пару ради редких монет, а после поджег дом
16:14, 03.08.2017
Полиция нашла водителя, с которым уехал пропавший в Нижнем Тагиле тренер детской хоккейной команды
16:10, 03.08.2017
Лоукостер "Победа" разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета
16:08, 03.08.2017
Пьяный десантник врезался в памятник Татищеву и де Геннину
15:36, 03.08.2017
В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка
15:35, 03.08.2017
"Устроим кулинарный батл с Чантурией и Манучаряном!": лучший игрок "Урала" приготовил борщ для одноклубников
15:12, 03.08.2017

В Свердловской области пропали два пенсионера

В Свердловской области пропали два пенсионера
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Полиция разыскивает 61-летнего Виктора Прокопьева и 52-летнюю Марину Шмидт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Свердловской области разыскивают двух пенсионеров 61 и 52 лет.
 
В Нижнем Тагиле 2 августа пропал 61-летний Прокопьев Виктор Геннадьевич. Мужчина ушел из дома в голубой ветровке, черных брюках и резиновых сапогах. С собой у него была корзинка. Рост Виктора 172 сантиметра, худой, глаза серые, волосы черные короткие. Нуждается в медицинской помощи. 
 
Сообщить о его местонахождении можно по телефонам 8 (982) 71-01-20, 8 (900) 203-66-62, 112.
 
 
В Тавде с 4 июня разыскивают 52-летнюю Марину Николаевну Шмидт. Женщина ушла от своей знакомой, которая живет по соседству, и пропала. Рост Марины 155 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы. Была одета в трико черного цвета с белыми лампасами по одной полоске с внешней стороны во всю длину и светлую куртку.
 
  • Если кому-либо известны обстоятельства исчезновения или местонахождение Марины Николаевны, просьба сообщать по телефонам: (34360)5-29-61, 8-952-741-25-29.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 04.08.2017, 16:53
Тэги: Розыск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Музыка Высокие технологии Искусство Расстрел Убийство в Рахмангулово Ошибки врачей Происшествия Развлечения Взятки Обрушение крыши на Калинина Волейбол Доска позора Животные ГИБДД МЧС Фото Баскетбол Храм святой Екатерины Опрос Интервью Скорая помощь Недвижимость Корь Сибирская язва Отключение света Уралмаш, Эльмаш Экономия Рейтинг 9 мая Кризис и санкции Дорожные воины Расписание Мотоциклы Розыск Школа Растения Культура Политика Дети Приостановка полетов в Египет Слухи Религия Медицина Общественный транспорт Видео Новый год Грипп в Екатеринбурге Спорт Репортаж Погода Война ритуальных агентств Горячее Мировые новости Статистика Дороги Красота Гололед Бэби-боксы Мультимедиа Психология Отдых В Екатеринбурге -40 градусов Эксклюзив Личное В Египте разбился самолет с российскими туристами Здоровье Новости Новости дня Катастрофа Женщины Необычное Ельцин-центр Скандалы Смерть Афиша Лайфхак Горящие авто Авто Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Хэллоуин-2015 Пожар Парковки Транспорт Конкурсы Убийство Ирины Вахрушевой Еда Интернет Екатеринбуржцы в разных странах Дом-2 Биатлон Тест Мужчины Мода Скандал с Новиковым Бизнес Студенты Путин Ловец покемонов Рецензия Транспортная реформа Позитив Грипп Шоу-бизнес Мистика Ту 154 ЖКХ Снос монастыря на Качканаре Голодовка в колонии Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Семья Экономика Хоккей Жизнь в городе ИГИЛ Истории 9 мая Футбол История успеха Знаменитости Коллекторы Суд СМИ Криминал Туризм Производство Военный репортаж Расстрел на Депутатской ВУЗ Крушение самолета под Ростовом Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Новости России Дело Пьянкова Взрыв ДТП Строительство Образование Пусть говорят Выставки Самолет Приговор Лошагину Отношения Кто заработал ЗАГС История Екатеринбурга Самолет Минобороны упал в Якутии ЧМ-2018 Секс Деньги

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru