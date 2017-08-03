«Нельзя повторять неудачный опыт Вторчемета и Уралмаша»: урбанист раскритиковал проект новой трамвайной ветки до Академа

У Владимира Злоказова есть свой вариант прокладки путей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Транспортная инфраструктура Екатеринбурга развивается куда медленнее, чем того хотелось бы жителям некоторых отдаленных микрорайонов города. Так, жители Академического уже который год с нетерпением ждут появления новой трамвайной линии. И, похоже, в скором времени этот проект наконец-то начнут воплощать в жизнь. Но, по мнению известного екатеринбургского урбаниста Владимира Злоказова, предлагаемый вариант прокладки путей является крайне неудачным. Мы пообщалась с одним из авторов транспортной реформы, чтобы выяснить, что не так с проектом новой трамвайной ветки.

Что предлагают?

Проект мастерской Генплана заключается в присоединении новой линии к существующим путям в районе перекрестка Шаумяна и Белореченской. Пути планируют проложить по улице Серафимы Дерябиной.

Но, по мнению урбаниста фонда "Город.PRO" Владимира Злоказова в решении присоединить новые пути на Шаумяна-Белореченской как раз и заключается главная проблема проекта. Проект предполагает, что на этом перекрестке одна половина трамваев будет уходить на конечную на "Волгоградской", а вторая – в Академический. И здесь начинает работать простейший геометрический факт – "разрезая" трамвайную линию на две части, вы вдвое сокращаете количество транспорта на каждом направлении. Соответственно, ждать трамвай на ветках придется в два раза дольше, чем на основной части маршрута.

– Но в Екатеринбурге уже есть несколько неудачных примеров разветвлений, – объясняет урбанист. – Например, в Южной части города у нас две конечных, Вторчермет и Керамическая, скоро будет еще и третья – в Солнечном. Аналогичная ситуация с трамвайными линиями на Уралмаше и Эльмаше.

Похожая картина, по его мнению, сложится и в том случае, если новая трамвайная линия будет разветвляться на Белореченской.

Как сделать лучше?

Вариантов решения проблемы есть два. Первый – запустить отдельный маршрут из Академического до Волгоградской. Но Злоказов считает этот способ неудачным – в таком случае пассажирам придется делать лишние пересадки при движении в том же направлении, например, в центр. Но, по мнению урбаниста, этого можно избежать, если соединить Волгоградскую и Академический трамвайными путями.

– К тому же, при таком варианте пути можно положить по выделенной полосе на Серафимы Дерябиной и не перекапывать всю улицу, – продолжает Владимир Злоказов.

По словам урбаниста, в таком виде новую трамвайную линию можно будет эффективно использовать уже после ввода первой очереди.

– А если когда-нибудь случится соединение с Татищева по Токарей, то можно будет создать маршрут, который свяжет южную и северную части города. Получится этакий аналог метро, который выполнять эту функцию в центральной части города, – помечтал урбанист.

Важно

Обсудив проект мастерской Генплана, жители Екатеринбурга высказались «против». Правда, в общественных слушаниях приняли участие всего 11 человек.

Кстати

Проект трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой Владимира Злоказова тоже не устраивает:

– Но там уже, к сожалению, ничего не изменить. В этом проекте есть две главные проблемы. Во-первых, линия не доходит до центра Верхней Пышмы, обрываясь на одноэтажной окраине. Это означает, что большинству жителей по-прежнему будет проще ездить на автобусах. Во-вторых, в Екатеринбурге линию пустят не по Космонавтов, а вдоль Калиновского парка. Конечно, это логичнее в рамках перспективой застройки этого района, но если, например, новые дома появятся к западу от Космонавтов – они останутся без трамвайной линии.

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