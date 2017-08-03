«Мы с сыном просто играли»: священник рассказал, зачем возил мальчика в багажнике машины

Делом занимаются инспекторы ГИБДД и следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Верхней Пышме в четверг, 3 августа, мужчина в одежде священника посадил ребенка в багажник автомобиля, этот момент сняли очевидцы на видео. В ГИБДД уже нашли водителя и взяли с него объяснения. По его словам, они с сыном так играли.

Все произошло на парковке торгового центра в Верхней Пышме. На видео мужчина открывает багажник автомобиля и садит туда мальчика 6-7 лет, а потом уезжает. Местные жители посчитали, что водитель решил перевезти ребенка в багажнике, чтобы сэкономить на детском кресле и не платить штрафы.

В ГИБДД прокомментировали, что ребенка, по правилам дорожного движения, можно перевозить только в салоне автомобиля в специальном детском кресле и пристегнутым. Владыка Евгений из Екатеринбургской епархии прокомментировал e1, что не считает странным поступок водителя в рясе. Он уточнил, что если люди видят в этой ситуации что-то ненормальное, то это говорит о проблемах именно в их сознании. – Я вижу человека, который вместе со своим ребенком проводит время, я вижу, что он трезвый, он заботится о семье, – отметил он. В областной ГИБДД уже нашли и опросили владельца автомобиля, который попал на видеозапись.