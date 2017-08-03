«Мы с сыном просто играли»: священник рассказал, зачем возил мальчика в багажнике машины

Делом занимаются инспекторы ГИБДД и следователи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
В Верхней Пышме в четверг, 3 августа, мужчина в одежде священника посадил ребенка в багажник автомобиля, этот момент сняли очевидцы на видео. В ГИБДД уже нашли водителя и взяли с него объяснения. По его словам, они с сыном так играли.
Все произошло на парковке торгового центра в Верхней Пышме. На видео мужчина открывает багажник автомобиля и садит туда мальчика 6-7 лет, а потом уезжает. Местные жители посчитали, что водитель решил перевезти ребенка в багажнике, чтобы сэкономить на детском кресле и не платить штрафы.
В ГИБДД прокомментировали, что ребенка, по правилам дорожного движения, можно перевозить только в салоне автомобиля в специальном детском кресле и пристегнутым.
Владыка Евгений из Екатеринбургской епархии прокомментировал e1, что не считает странным поступок водителя в рясе. Он уточнил, что если люди видят в этой ситуации что-то ненормальное, то это говорит о проблемах именно в их сознании.
– Я вижу человека, который вместе со своим ребенком проводит время, я вижу, что он трезвый, он заботится о семье, – отметил он.
В областной ГИБДД уже нашли и опросили владельца автомобиля, который попал на видеозапись.
– Со слов водителя, этот ребенок – его сын. Накануне они смотрели фильм о службе в воздушно-десантных войсках. Мальчик решил попробовать сесть в автомобиль так, как это делают десантники в фильме, когда погружаются в самолет. После этого, как пояснил водитель, он откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля. Ребенок также пристегнулся ремнем безопасности в специальном удерживающем средстве. В ходе проверки будут установлена реальная картина произошедшего, по результатам будет принято решение, – уточнили в УГИБДД по Свердловской области.
Свердловские следователи также проводят свою проверку происшествия.
– В ходе проведения проверки следователем СКР совместно с органами ГИБДД устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе, на самом ли деле ребенка перевозили в багажнике машины. Будут найдены и опрошены очевидцы происшествия, – уточнили в СК РФ по Свердловской области.