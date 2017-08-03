Любой желающий, если он здоров, в субботу сможет сдать кровь и ее компоненты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В День донора все желающие могут кровь и ее компоненты. В 2016 году было собрано 90 литров крови, в акции поучаствовало 220 человек.В этом году организаторы надеются, что участников будет не меньше.

По словам специалистов, лицам, сдающим кровь впервые, а также донорам, имеющим перерыв между донациями более года, необходимо пройти предварительное обследование донорской крови на инфекции. Результаты обследования выдадут на следующий день и в течение недели следует сдать кровь.

Донором может стать любой здоровый человек в возрасте старше 18 лет.

При сдаче крови вы проходите бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр терапевтом и предварительное лабораторное исследование.

Доноры крови получают компенсацию в виде денег или талонов на питание. Дело в том, что в России не платят за донорство, все идет на безвозмездной основе. Но компенсация положена: в среднем - около 400 рублей за 450 миллилитров сданной крови. При этом если вы сдали кровь три раза по 450 миллилитров, вы можете написать заявление в областной Минздрав, и вам выплатят премию в размере 2 000 рублей.

Абсолютным противопоказанием, чтобы стать донором крови, является наличие таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни и другие.

Нельзя употреблять алкоголь за 48 часов до визита на станцию переливания и за 72 – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Также постарайтесь за час до сдачи крови отказаться от курения.

Утром позавтракайте, а перед самой процедурой вас напоят сладким чаем.

При себе необходимо иметь паспорт.

Сдать кровь можно будет по следующим адресам:

ул. Пальмиро Тольятти, 8. Прием доноров с 08.00 до 13.00;

ул. Кировоградская, 62. Прием доноров с 08.00 до 13.00