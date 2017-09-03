«Это эхо от шумихи с »Матильдой«: директор Уралкинофеста высказался о причинах утреннего поджога »Космоса"

Программа фестиваля не претерпела больших изменений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Председатель Свердловского регионального отделения союза кинематографистов России и директор Уральского фестиваля российского кино Владимир Макеранец прокомментировал утренний инцидент.

Сегодня, 4 сентября, мужчина на УАЗе, в салоне которого находились баллоны с газом, протаранил ККТ "Космос", после чего в здании начался пожар.

Владимир Макеранец считает, что инцидент является отголоском событий, происходящих вокруг еще не вышедшего в прокат фильма "Матильда". Напомним, недавно офис режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали бутылками с "коктейлем Молотова".

– Если у человека появились претензии к российскому кино, то нужно для начала, как минимум, его посмотреть, – комментирует режиссер.

По словам директора Уралкинофеста, мужчине, протаранившему кинотеатр, нужно было по-другому высказать свои претензии, например, прийти на "круглый стол".

– Я думаю, что это какое-то эхо от шума с "Матильдой", думаю, это от сообществ, которые протестуют, сами не зная против чего, – уверен директор фестиваля.

Также режиссер отметил, что зрители фестиваля не пострадают, так как картины, которые планировалось показать в "Космосе", перенесли в Ельцин-центр, где для показов был выделен дополнительный зал.

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