«Это эхо от шумихи с »Матильдой«: директор Уралкинофеста высказался о причинах утреннего поджога »Космоса"

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
Председатель Свердловского регионального отделения союза кинематографистов России и директор Уральского фестиваля российского кино Владимир Макеранец прокомментировал утренний инцидент.
Сегодня, 4 сентября, мужчина на УАЗе, в салоне которого находились баллоны с газом, протаранил ККТ "Космос", после чего в здании начался пожар.
Владимир Макеранец считает, что инцидент является отголоском событий, происходящих вокруг еще не вышедшего в прокат фильма "Матильда". Напомним, недавно офис режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали бутылками с "коктейлем Молотова".
– Если у человека появились претензии к российскому кино, то нужно для начала, как минимум, его посмотреть, – комментирует режиссер.
По словам директора Уралкинофеста, мужчине, протаранившему кинотеатр, нужно было по-другому высказать свои претензии, например, прийти на "круглый стол".
– Я думаю, что это какое-то эхо от шума с "Матильдой", думаю, это от сообществ, которые протестуют, сами не зная против чего, – уверен директор фестиваля.
Также режиссер отметил, что зрители фестиваля не пострадают, так как картины, которые планировалось показать в "Космосе", перенесли в Ельцин-центр, где для показов был выделен дополнительный зал.
- Полицейские уже задержали предполагаемого поджигателя. Позже стала известна его личность.
- Евгений Ройзман, также считает, что инцидент связан с шумихой вокруг "Матильды".
- Открытие второго Уралкинофеста состоялось в минувшую субботу.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!