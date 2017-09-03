Екатеринбурженка выиграла сертификат на 50 тысяч рублей на покупку корпусной мебели, победив в конкурсе «Нашей Газеты»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Жительница Екатеринбурга Татьяна Косинцева победила в конкурсе репостов в соцсети "ВКонтакте", который провела "Наша Газета" совместно с мебельной фабрикой "Территория кухни".

Условия конкурса были просты: участники вступали в группу "Нашей Газеты" и делали репост объявления о конкурсе на свою страницу в соцсети. Победителя выбрали рандомно с помощью генератора случайных чисел 31 августа. Победительницей стала Татьяна – екатеринбурженка выиграла сертификат на 50 000 рублей на покупку любой корпусной мебели в салоне "Территория кухни".

Сегодня, 4 сентября, "Наша Газета" торжественно вручила Татьяне приз – теперь екатеринбурженку ждут в магазине компании, где она сможет заказать любую мебель, которая придется ей по душе.

Мы поздравляем Татьяну и желаем ей приятных покупок!