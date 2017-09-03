На ремонт теплосетей Екатеринбурга потратили 2 миллиарда рублей

Все работы должны быть закончены к 15 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Ремонтные работы на теплотрассах Екатеринбурга подходят к концу. К 15 сентября они должны быть завершены, а отопительный сезон начнется вовремя.

Коммунальщики установят 72 километра новых теплосетей, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

– В этом году на модернизацию сетей города потратили более 2 миллиардов рублей. Передовые технологии стали применяться не на отдельных участках, а на всей инфраструктуре города, на совершенно ином уровне проводятся диагностика сетей и их гидравлические испытания, – приводит слова замглавы регионального министерства ЖКХ Игоря Чикризова сайт областного правительства.

Сегодня готовность новых трубопроводов близка к 80%.

Капитальный ремонт в этом году позволит избежать раскопок и перекрытия дорог летом 2018 года, во время проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу.

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