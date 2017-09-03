Неделя ветра и дождей: прогноз погоды в Екатеринбурге с 4 по 8 сентября

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
Эта рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с дождей и порывистого ветра. По данным Гидрометентра России, температура воздуха будет на уровне +15 градусов.
В понедельник, 4 сентября, днем будет до +11 с дождем. Ветер 5 метров в секунду
Во вторник, 5 сентября, осадков выпадет вдвое меньше, ночью +8, днем – 12 тепла.
В среду, 6 сентября, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Ночью +9, днем до +12.
В четверг, 7 сентября, в уральской столице сохранится пасмурная погода. Ночью +8, днем до +16.
Последний день рабочей недели тоже не порадует уральцев теплой погодой. Ожидается дождь, ночью +9, днем – 18 градусов тепла.
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