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Поклонская обвинила Ройзмана в оскорблении чувств верующих из-за его заявления о пожаре в ККТ «Космос»

Поклонская обвинила Ройзмана в оскорблении чувств верующих из-за его заявления о пожаре в ККТ "Космос"
16+
Фото: служба спасения "Сова"
Ранее мэр Екатеринбурга назвал инцидент с кинотеатром терактом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который назвал терактом инцидент с ККТ "Космос". 
 
Житель Ирбита Денис Мурашов на УАЗе, груженном газовыми баллонами, врезался в двери "Космоса" утром 4 сентября, затем поджег машину и сбежал. Мужчину задержали в больнице, куда он обратился за помощью из-за ожогов. Позже выяснилось, что он состоит на учете у психиатра.
 
Евгений Ройзман назвал произошедшее терактом, совершенным в знак протеста против фильма "Матильда", против которого выступают многие православные активисты. Мэр Екатеринбурга написал об этом на своей странице в Twitter, назвал задержанного "православным фанатом" и передал привет Поклонской.
 
В беседе с РБК экс-прокурор Крыма заявила, что своими словами Ройзман задевает чувства верующих. Поклонская отметила, что отсутствие реакции на нарушение закона приведет к "дальнейшим провокациям и нагнетанию обстановки". Руководитель Екатеринбурга, по ее мнению, "забыл, что отвечает за антитеррористическую безопасность", и позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес православных. Кроме этого, депутата Госдумы возмутило то, что Ройзман "передал ей привет". 
  • Наталья Поклонская дважды просила Генпрокуратуру РФ проверить трейлер фильма "Матильда", рассказывающий об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, на предмет экстремизма и оскорбления чувств верующих.

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Маша Шмурыгина, 04.09.2017, 19:34
Тэги: Происшествия
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Горожанин04 сентября 2017, 19:43
анекдот, да и только, звездюльку оскорбили
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