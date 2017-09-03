Половина родителей Свердловской области считает, что дети должны работать с 14 лет

По их мнению, так ребенок научится ответственности и самостоятельности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Большинство родителей Свердловской области считают, что их дети должны начинать работать как можно раньше.

Согласно исследованию "HH.ru", 63% опрошенных считают оптимальным возрастом для начала трудовой карьеры 14 лет, 3% – в 15 лет и только 7% опрошенных отметили 18 лет как лучший возраст для начала трудовой карьеры.

Самым популярным объяснением стало то, что так ребенок лучше научится ответственности и самостоятельности. После нее следуют две цели: подготовка к взрослой жизни и обретение хоть какой-то финансовой независимости.

Более половины родителей советуют своим детям искать работу через центры занятности, 33% – на специализированных сайтах и 28% – в профориентационных лагерях.

К областям профессии, в которых легче всего реализоваться молодым сотрудникам, по мнению родителей, относятся сферы административного персонала (24%), продажи (20%) и "сфера гостеприимства" – гостиницы, рестораны, туризм (19%).

При этом больше всего их беспокоит не трудоустройство ребенка: 64% волнуются за выбор ребенком будущей профессии, половину опрошенных больше волнует успешная сдача ЕГЭ, 40% беспокоит успешное поступление в вуз.

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