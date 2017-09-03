Прокуратура нашла нарушения в конкурсах «Уралуправтодора» на строительство дорог

Руководство организации привлекли к административной ответственности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Прокуратура нашла грубые нарушения закона при заключении госконтрактов на строительство дорог Уралуправтодором, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверила деятельность Уралуправтодора по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Понамарева. Во время проверок выявили нарушения закона о госзакупках, порядка подготовки документов аукциона, заключения госконтрактов.

Кроме этого, прокуратура установила необоснованность требований, которые Уралуправтодор предъявлял к материалам, используемым во время ремонта. Также не были соблюдены сроки размещения в Единой информационной системе сведений, которые подлежат обязательному публикованию.

Эти нарушения ограничивают доступ к участию в государственной закупке. По результатам проверки начальник Уралуправтодор получил представление с требованием устранить нарушения.

Пять виновных должностных лиц, в том числе заместитель начальника и главного бухгалтера, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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