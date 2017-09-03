Ройзман: «Космос» в Екатеринбурге подожгли из-за «Матильды»

Мэр считает инцидент терактом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман полагает, что ККТ "Космос" подожгли из-за скандального фильма "Матильда".
– Похоже, что поджог ККТ "Космос" в Екатеринбурге все-таки из-за "Матильды". Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской, – написал Ройзман на своей странице в Twitter.
Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб все-таки из-за Матильды. Донагнетались.Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 4 сентября 2017 г.
О том, что инцидент связан с фильмом "Матильда", сообщает также Znak.com со ссылкой на источник, близкий следствию.
Напомним, взрыв у входной группы ККТ "Космос" произошел сегодня утром. Мужчина на грузовике, заполненном газовыми баллонами, врезался в двери кинотеатра, а затем кинул в автомобиль бутылку с зажигательной смесью. Пожар уничтожил входную группу здания.
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