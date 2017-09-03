Спасатели предупредили о сильных ливнях и ветре в Свердловской области

Обильные осадки ожидаются в ближайшие дни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Свердловской области ожидаются сильные дожди и порывистый ветер силой до 18 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют обильные осадки на территории региона, особенно в его южных районах, сообщили в областном управлении МЧС. Из-за непогоды подразделения ведомства приведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности:

во время сильного ветра не стоять рядом со строительными площадками, рекламными щитами, опорами ЛЭП. Желательно укрыться в подземном переходе или подъезде;

следует отказаться от поездок на личном автомобиле. По возможности парковать его в гаражах или на закрытых стоянках;

не оставлять окна и балконные двери открытыми;

соблюдать меры пожарной безопасности, быть осторожными с огнем;

рыбакам и охотникам рекомендуется воздержаться от походов в лес и на водоемы, тургруппам – от выходов на маршруты;

собственникам дачных участков следует проверить, прочно ли закреплены тепличные и другие конструкции.

О погоде на рабочую неделю с 4 по 8 сентября читайте здесь.

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