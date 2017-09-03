Стала известна личность предполагаемого поджигателя ККТ «Космос»

Подозреваемый любит фотографировать храмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Сегодня утром, 4 сентября, произошло ЧП. Автомобиль УАЗ, начиненный газовыми баллонами, протаранил вход в ККТ "Космос".

Позже полицейским удалось задержать предполагаемого виновника случившегося. Затем стала известана его личность. Мужчину зовут Денис Мурашов, и он несколько лет находился в розыске как пропавший.

По информации полицейских он утратил связь с родственниками после того, как уехал из Ирбита в Екатеринбург, а после побывал в Нижнем Новгороде. В последний раз на связь он выходил 7 июля 2015 года.

– Разыскивается Мурашов Денис Сергеевич, 1978 года рождения, утративший связь с родственниками после отъезда в город Екатеринбург. По имеющейся информации Мурашов после Екатеринбурга поехал в Нижний Новгород. В последний раз на связь выходил 7 июля 2015 года. В настоящее время его местонахождение не установлено, — именно с такой формулировкой силовики давали ориентировки о нем.

На личной странице в социальной сети ничего компрометирующего у мужчины нет. У Дениса много фото с дочками и женой.

Судя по всему, мужчина является православным. У него много фотографий на фоне храмов, а также во время купаний в крещенской купели.



По информации нашего источника, в данный момент следователи разрабатывают версию, согласно которой одной из причин поджога могло стать недавнее открытие Уральского фестиваля российского кино, как раз проходившее в ККТ "Космос".

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что инцидент связан с фильмом "Матильда".

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