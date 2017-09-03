Старейший собор Невьянска передали РПЦ

Он был заложен еще в XIX веке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
МУГИСО Свердловской области объявило о передаче Преображенского собора Нижнетагильской епархии РПЦ. Инициатором выступило областное правительство.
Согласно решению, заключение договора безвозмездного пользования позволит обеспечить сохранность собора и его использование для деятельности религиозной организации.
Сейчас собор входит в реестр объектов культурного наследия и принят на государственную охрану. Его площадь составляет 1291,1 квадратного метра.
- Собор был заложен 10 августа 1824 года как приходская церковь.
- После завершения в 2003 году масштабной реконструкции он стал символом Невьянска, объектом туристических экскурсий, местом паломничества.
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