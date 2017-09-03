Свердловское предприятие задолжало сотне сотрудников более миллиона рублей

Директор скрывался от правоохранительных органов за границей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Екатеринбурге предъявлено обвинение 31-летнему жителю Пермского края, директору предприятия в Каменске-Уральском, которое накопило долг по зарплате более миллиона рублей.

По версии следствия, с ноября 2014 года по май 2015-го мужчина, будучи директором компании, в течение двух месяцев не платил более чем сотне сотрудников зарплату. В итоге долг перед персоналом превысил миллион рублей.

Когда правоохранительные органы начали расследование, директор, опасаясь уголовной ответственности, сбежал из Свердловской области и долгое время скрывался, в том числе за границей. Однако в конце августа 2017 года его местонахождение установили и задержали обвиняемого, который на данный момент находится под домашним арестом.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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