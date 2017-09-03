Свердловское предприятие задолжало сотне сотрудников более миллиона рублей

Директор скрывался от правоохранительных органов за границей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
В Екатеринбурге предъявлено обвинение 31-летнему жителю Пермского края, директору предприятия в Каменске-Уральском, которое накопило долг по зарплате более миллиона рублей.
По версии следствия, с ноября 2014 года по май 2015-го мужчина, будучи директором компании, в течение двух месяцев не платил более чем сотне сотрудников зарплату. В итоге долг перед персоналом превысил миллион рублей.
Когда правоохранительные органы начали расследование, директор, опасаясь уголовной ответственности, сбежал из Свердловской области и долгое время скрывался, в том числе за границей. Однако в конце августа 2017 года его местонахождение установили и задержали обвиняемого, который на данный момент находится под домашним арестом.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
-
В августе возбудили уголовное дело в отношении руководства свердловского санатория "Зеленый мыс". Организация накопила долг по зарплате более двух миллионов рублей.
- Ранее областной Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за долга по зарплате в 5,9 миллиона рублей на картографической фабрике в Екатеринбурге. Предприятие не платило сотрудникам деньги с января 2016 года по июнь 2017-го.
- В июле екатеринбургская инвестиционная компания "Партнер" выплатила долг по зарплате более одного миллиона рублей. Также после вмешательства прокуратуры.
- Напомним, директора тагильского завода Дениса Кокорина отправили под домашний арест как фигуранта уголовного дела о многомиллионном долге по зарплате перед рабочими предприятия.
- В Алапаевске расследуется уголовное дело по факту задолженности по зарплате на металлургическом заводе.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!