«Свердловскую» птицефабрику будут судить за сброс куриного помета

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении ОАО "Птицефабрика "Свердловская". Предприятие обвиняется в загрязнении 56 гектаров земли куриным пометом. Ущерб почве оценивается в 422 миллиона рублей.
– В ходе проверки были изъяты образцы почвы, которые показали, что на указанном земельном участке выявлено превышение в несколько раз содержания нитратной формы азота, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело возбуждено по статье "Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, повлекшие причинение вреда окружающей среде".
- Санкция данной статьи предусматривает штраф до 200 тысяч рублей.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!