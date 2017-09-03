Устроивший взрыв в ККТ «Космос» в Екатеринбурге состоит на учете у психиатра

Стала известна личность предполагаемого преступника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Полицейские задержали подозреваемого, устроившего взрыв в ККТ "Космос" в Екатеринбурге. Напомним, ЧП произошло ранним утром сегодня, 4 сентября. Мужчина въехал в здание кинотеатра на УАЗе, заполненном газовыми баллонами.

Буквально через несколько часов оперативникам удалось задержать предполагаемого виновника взрыва. По словам правоохранителей, мужчина страдает психическим расстройством.

– В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый – 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц. Впоследствии, при наличии соответствующей возможности, с участием подозреваемого планируется провести необходимый комплекс следственных действий, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.