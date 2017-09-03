Наверх
"Свердловскую" птицефабрику будут судить за сброс куриного помета
11:48, сегодня
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
11:54, сегодня
Пять человек пострадали в столкновении двух BMW и Chevrolet в Екатеринбурге
11:44, сегодня
Устроивший взрыв в ККТ "Космос" в Екатеринбурге состоит на учете у психиатра
11:19, сегодня
Уралтрансбанк выступил партнером фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге
Половина родителей Свердловской области считает, что дети должны работать с 14 лет
11:13, сегодня
На Полевском тракте "КамАЗ" сбил пешехода на "зебре"
10:30, сегодня
Минтранс планирует уменьшить список бесплатной ручной клади
10:12, сегодня
Свердловская область попала в тройку регионов-лидеров по продажам "Мультикарт" ВТБ24
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
09:59, сегодня
"Пойдемте домой, завтра достоим": Екатеринбург "застрял" в пробках
09:27, сегодня
В Невьянске насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте
09:04, сегодня
Станислав Суханов: Подготовка систем теплоснабжения к зиме на объектах капремонта идет в соответствии с графиком
Мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями в Екатеринбурге
08:59, сегодня
Неделя ветра и дождей: прогноз погоды в Екатеринбурге с 4 по 8 сентября
08:37, сегодня
В Екатеринбурге в кинотеатр "Космос" въехал УАЗ с газовыми баллонами
08:05, сегодня
Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2017 года
08:00, сегодня
"Автомобилист" победил в Екатеринбурге "Адмирал"
19:23, 03.09.2017
Противники храма-на-воде в третий раз "обняли" Городской пруд
16:10, 03.09.20172
«Заткнем за пояс Канны и Венеции»: самые яркие моменты открытия Уралкинофеста в фоторепортаже НАШЕЙ
15:55, 03.09.2017
В Екатеринбурге затопило целый квартал из-за прорыва трубы
14:46, 03.09.20174
В Свердловской области упал самолет
14:18, 03.09.2017
На 12-м километре ЕКАДа столкнулись две "Газели": пять человек пострадали
13:34, 03.09.2017
Алла Сурикова стала первым лауреатом Уралкинофеста
12:40, 03.09.2017
За ночь в одном из дворов Екатеринбурга прокололи колеса 37 машинам
12:20, 03.09.2017
В Свердловской области мотоциклист насмерть сбил школьницу
11:48, 03.09.20171
"Синара" начала сезон с победы над "Норильским никелем"
11:20, 03.09.2017
В Екатеринбурге пенсионер сбил девочку у "Магнита"
10:46, 03.09.2017
Более половины дорог Свердловской области не соответствуют нормам
10:20, 03.09.2017
В Екатеринбурге наконец открыли движение по мосту на Бебеля – Токарей
20:06, 02.09.2017
"Высоцкий", спасибо, что живой: корреспондент НАШЕЙ принял участие в забеге на уральский небоскреб
19:50, 02.09.2017
Пять человек получили травмы при столкновении маршрутных автобусов на Ленина в районе отеля "Гранд-Авеню"
19:44, 02.09.2017
Центр микрохирургии глаза в Екатеринбурге отдадут в частные руки по указу Медведева
19:22, 02.09.20172
В Екатеринбург придут заморозки и дожди
18:30, 02.09.20171
Пожарный из Ревды получил медаль за то, что вывел трех человек из огня‍
18:13, 02.09.2017
Министр транспорта РФ дал совет, как спасти Екатеринбург от пробок
17:36, 02.09.20172
Евгений Марков в третий раз победил в гонке по покорению "Высоцкого"
16:20, 02.09.20172
Стали известны темы сочинений для старшеклассников, после которых их допустят к итоговой аттестации
15:40, 02.09.2017
В Microsoft назвали дату следующего масштабного обновления Windows 10
14:12, 02.09.2017
На Компрессорном полиция задержала пьяного стрелка, который палил прямо на улице
13:18, 02.09.2017
Около "Рубина" Solaris не пропустил мотоциклиста: водитель в больнице
12:28, 02.09.2017
Проспект Ленина закрывают для движения до 10 октября по четной стороне
12:04, 02.09.2017
Возможно, поджог: в Чкаловском районе Екатеринбурга сгорел автомобиль
11:17, 02.09.2017
В Екатеринбурге школьница ранила 14-летнего мальчика в живот и шею
10:27, 02.09.2017
Ритуальные убийства близ Диканьки: рецензия на фильм "Гоголь. Начало"
20:45, 01.09.20171
Туроператоры рассказали о самых популярных направлениях отдыха этого лета
19:45, 01.09.2017
"Пуля попала в поясницу": подробности стрельбы у детского сада в Екатеринбурге
18:59, 01.09.20171
Госдолг Свердловской области снизился на 18,3 миллиарда рублей
18:40, 01.09.20171
В Екатеринбурге в День знаний открыли стрельбу у детского сада
17:50, 01.09.2017
В Кольцово полиция поймала преступника, которого год искали по всей стране
17:24, 01.09.2017
Чиновники, спортсмены и актеры у доски: известные екатеринбуржцы провели открытые уроки в городских школах
17:04, 01.09.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали 50 килограммов контрабандного янтаря стоимостью 6 миллионов рублей
16:56, 01.09.2017
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
16:42, 01.09.2017
В Нижнем Тагиле сын прокурора попался с 400 граммами наркотиков
16:26, 01.09.2017

Устроивший взрыв в ККТ «Космос» в Екатеринбурге состоит на учете у психиатра

Устроивший взрыв в ККТ "Космос" в Екатеринбурге состоит на учете у психиатра
16+
Фото: скрин видео службы спасения "СОВА"
Стала известна личность предполагаемого преступника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Полицейские задержали подозреваемого, устроившего взрыв в ККТ "Космос" в Екатеринбурге. Напомним, ЧП произошло ранним утром сегодня, 4 сентября. Мужчина въехал в здание кинотеатра на УАЗе, заполненном газовыми баллонами.

Буквально через несколько часов оперативникам удалось задержать предполагаемого виновника взрыва. По словам правоохранителей, мужчина страдает психическим расстройством.

– В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый – 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц. Впоследствии, при наличии соответствующей возможности, с участием подозреваемого планируется провести необходимый комплекс следственных действий, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 04.09.2017, 11:19
Тэги: Криминал, Катастрофа
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Баскетбол Сибирская язва Новости России Ту 154 Недвижимость Убийство в Рахмангулово Коллекторы Спорт Гололед Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Суд Психология Храм святой Екатерины Производство Происшествия Крушение самолета под Ростовом В Египте разбился самолет с российскими туристами Афиша Интервью Грипп в Екатеринбурге Военный репортаж Животные МЧС Екатеринбуржцы в разных странах Образование Катастрофа Экономика Растения Корь Отношения Приостановка полетов в Египет ЧМ-2018 Ельцин-центр Еда Кто заработал Горячее Искусство Экономия Фото Статистика Биатлон Авто Дороги Шоу-бизнес Школа Расстрел на Депутатской Личное Дело Пьянкова Финансы Выставки ВУЗ Конкурсы История успеха Скандал с Новиковым Скандалы Опрос Деньги 9 мая Мода Женщины Культура Семья Криминал Мультимедиа Эксклюзив Репортаж Отдых Туризм Волейбол ИГИЛ Слухи Мировые новости Знаменитости Хоккей Ловец покемонов Развлечения Недвижимость Свердловской области Необычное Голодовка в колонии Пожар Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Рейтинг Бэби-боксы Бизнес Высокие технологии Истории 9 мая Новости Расписание Футбол Видео Смерть Грипп Самолет Минобороны упал в Якутии Путин Обрушение крыши на Калинина Музыка Секс ЗАГС Рецензия Красота Студенты Хэллоуин-2015 Позитив Мистика Взрыв Строительство Медицина Приговор Лошагину Отключение света Уралмаш, Эльмаш ГИБДД Война ритуальных агентств Новый год Дорожные воины Общественный транспорт Дом-2 Кризис и санкции Новости дня Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Самолет Снос монастыря на Качканаре Горящие авто Взятки Интернет Пусть говорят Мужчины В Екатеринбурге -40 градусов Религия Тест Ошибки врачей ЖКХ Свердловской области Мотоциклы Транспортная реформа Жизнь в городе Убийство Ирины Вахрушевой СМИ Дети Лайфхак Здоровье Погода Расстрел Транспорт Политика История Екатеринбурга ДТП Розыск Доска позора Скорая помощь ЖКХ Парковки

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru