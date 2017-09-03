В Екатеринбурге в кинотеатр «Космос» въехал УАЗ с газовыми баллонами

Пожарные спасли пять человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В 5.50 утра, 4 сентября, в здание ККТ "Космос" в Екатеринбурге врезался УАЗ. После аварии машина загорелась.

На место ЧП выехала полиция, ФСБ и МЧС. Пожар уже ликвидирован. Как выяснилось, машина была набита тремя газовыми баллонами и бочкой с неопределенной жидкостью.

– Пожар. Горит Космос, – написал у себя "ВКонтакте" Ринат Хохлов и выложил фото с места ЧС.

Фото: Ринат Хохлов

Водитель УАЗа, вероятно, скрылся с места происшествия.

– Пожарные незамедлительно приступили к локализации огня. В течение 30 минут огонь был потушен. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили не допустить распространение огня на другие помещения заведения. С помощью автолестницы и специнструмента пожарные производили разбор конструкций фасада здания и проводили проливу. Со второго этажа по незадымляемой лестнице были спасены 5 человек, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Получить комментарий от представителей МВД не удалось

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