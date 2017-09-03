В Екатеринбурге задержали мужчину, проколовшего колеса более 30 машин

Подозреваемого поймали неподалеку от двора, в котором стояли поврежденные автомобили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Екатеринбурге задержали мужчину, который проколол колеса у 31 машины на улице Онежской утром 3 сентября.

Все поврежденные автомобили стояли по дворе дома № 8 на Онежской. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали мужчину. Он двигался вдоль машин и периодически наклонялся к колесам.

Вскоре неподалеку от места преступления задержали подозреваемого. Полицейские установили, что это ранее судимый 45-летний екатеринбуржец. Он был пьян и сначала сознался только в том, что ударил одну машину, после чего у него возник конфликт с хозяином автомобиля.

– Изобличить злоумышленника помогла одна деталь. На видеозаписи видно, что рядом с ним находилась собака, которая явно бежала за своим хозяином. Когда полицейские прибыли вместе с задержанным к нему домой, чтобы осмотреть его место жительства, в квартире была обнаружена собака схожей породы. После этого мужчина признал, что на записи именно он, – рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

По словам мужчины, в тот день он поссорился с бывшей женой, с которой пытался восстановить отношения. От огорчения подозреваемый напился, хотя, по его признанию, не пил около 15 лет. В таком состоянии мужчина отправился на улицу и набрел на двор, плотно заставленный машинами, что разозлило его. Подобрав с земли острый предмет, мужчина отправился протыкать колеса автомобилей.

Подозреваемый признал свою вину. Он заявил, что постарается возместить причиненный ущерб. Правоохранительные органы проводят проверку.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!