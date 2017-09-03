В Свердловской области похолодает до 0 градусов

Понижение температуры ожидается в ближайшие дни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Свердловской области в ближайшее время похолодает до нуля градусов.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, 5, 6 и 7 сентября температура воздуха в ночное время будет опускаться до плюс 1 и до нуля градусов. В Екатеринбурге ожидается понижение температуры до плюс 3-5 градусов в ночь на 7 сентября.

Днем в эти даты температура будет подниматься до плюс 10-15 градусов в области и до плюс 13-16 градусов в Екатеринбурге.

Напомним, ранее спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях и порывистом ветре, которые ожидаются в области в ближайшие дни. Особенно обильные осадки прогнозируются в южных районах региона.

Кроме этого, в некоторых районах Свердловской области до 5 сентября действует предупреждение о высокой пожарной опасности.

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