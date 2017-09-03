В Свердловской области появится самый длинный в мире турмаршрут «Живые дома Урала»

Организатор проекта – Уральское объединение строителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Свердловской области разрабатывают туристический маршрут по домам, построенным в дореволюционное и наше время. Ожидается, что этот турмаршрут станет самым длинным в мире.

В ближайшее время на сайте доманаурале.рф разместят список домов с биографической справкой о их создателях. Позже планируется создать мобильное приложение, с помощью которого туристы смогут обойти дореволюционные дома области, сообщает Znak.com. Организатором турмаршрута выступает Уральское объединение строителей.

– В рамках проекта мы соберем в одну линию, в один реальный турмаршрут все самые интересные постройки, возведенные до революции, а также все самые оригинальные постройки нынешнего времени. На каждом объекте отметим дату постройки, имена, биографии и истории конкретных строителей, – сообщается на сайте проекта.

Проект охватит шесть свердловских городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Новоуральск, Первоуральск и Невьянск.

С 4 по 30 сентября авторы турмаршрута "Живые дома Урала" принимают заявки от жителей области о внесении в проект зданий, построенных до революции и в наши дни.

Когда маршрут будет сформирован, из списка зданий выберут победителей в шести номинациях: самая старинная дореволюционная постройка, самая оригинальная современная постройка, самая интересная история о строителе современного и старинного зданий.

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