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Виталий Мутко откроет спортивный комплекс в Екатеринбурге

Виталий Мутко откроет спортивный комплекс в Екатеринбурге
16+
Фото: kremlin.ru
На нем будут тренироваться участники ЧМ-2018.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Два высокопоставленных российских чиновника посетят Свердловскую область в ближайшие дни. Так, 5 сентября в Екатеринбург приедет председатель Правительства России Виталий Мутко. 

Он встретится с врио губернатора Евгением Куйвашевым и примет участие в открытии нового спорткомплекса "Калининец". На новой футбольной арене будут тренироваться команды-участиницы ЧМ-2018, после чего она перейдет детской футбольной школе.

Также 9 сентября ожидается визит Дмитрия Рогозина в Нижний Тагил в День танкиста.

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Олег Галимов, 04.09.2017, 12:40
Тэги: Новости дня, Политика, Новости
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