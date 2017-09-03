Виталий Мутко откроет спортивный комплекс в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017
Два высокопоставленных российских чиновника посетят Свердловскую область в ближайшие дни. Так, 5 сентября в Екатеринбург приедет председатель Правительства России Виталий Мутко.
Он встретится с врио губернатора Евгением Куйвашевым и примет участие в открытии нового спорткомплекса "Калининец". На новой футбольной арене будут тренироваться команды-участиницы ЧМ-2018, после чего она перейдет детской футбольной школе.
Также 9 сентября ожидается визит Дмитрия Рогозина в Нижний Тагил в День танкиста.
Поздравляю #корпорацияУВЗ с 10-летием! Скоро увидимся в Нижнем Тагиле на Дне танкиста. И танкостроителя! pic.twitter.com/Y3hcP7heN1— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 августа 2017 г.
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