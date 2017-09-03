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Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» стал отцом в третий раз

Вячеслав Мясников из "Уральских пельменей" стал отцом в третий раз
16+
Фото: @miasnikov.s
В его семье уже воспитывают двух старших детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Участник "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников в третий раз стал папой. Об этом он сообщил в своем Instagram.

– Ну что, ребятки. Поздравляйте меня, Надю и Никитку! Всех вас люблю! – написал Вячеслав.

 
Мальчик родился в Екатеринбурге, его назвали Никитой. В семье Мясниковых это уже третий ребенок, старшим близнецам по 6 лет.
 
В июне Вячеслав со своей женой Надеждой Мясниковой отметили хрустальную свадьбу.
 

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Марина Подкорытова, 04.09.2017, 18:30
Тэги: Знаменитости, Дети, Фото
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