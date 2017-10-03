«Четвертый канал» Екатеринбурга попрощался с телезрителями

В городе появились траурные рекламные щиты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Этой ночью в Екатеринбурге появились рекламные щиты с надписями "Спасибо, что смотрели нас", "Это было хорошее время" и "Мы заканчиваем эфир" на черном фоне и логотипом "Четвертого канала".

Такое же изображение появилось на официальном сайте канала и на его страничках в социальных сетях.

– У нас закончился определённый жизненный этап развития. Именно об этом мы сообщаем нашим телезрителям, которые с нами уже 26 лет. Мы хотим, чтобы они следили за эфиром в ближайшее время, чтобы узнать о том, что будет дальше, – цитирует E1 директора телеканала Элеонору Расулову.

Добавим, что "Четвертый канал" находится в собственности Свердловской области.

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