Двое погибли, трое ранены: под Красноуфимском столкнулись две легковушки

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"Джили Эмгранд" влетел в ВАЗ-2112. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017 Авария, в которой пострадали водители и пассажиры двух автомобилей произошла в Красноуфимском районе, сообщает региональнон ГИБДД. ДТП произошло на автодороге Ачит-Месягутово во вторник вечером. По данным ведомства, водитель автомобиля "Джили Эмгранд" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112. Две пассажирки отечественной машины погибли на месте. Водитель и еще два пассажиры с травмами доставлены в больницу. На место выезжали сотрудники ГИБДД.

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