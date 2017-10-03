Двое погибли, трое ранены: под Красноуфимском столкнулись две легковушки

"Джили Эмгранд" влетел в ВАЗ-2112.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
Авария, в которой пострадали водители и пассажиры двух автомобилей произошла в Красноуфимском районе, сообщает региональнон ГИБДД.
ДТП произошло на автодороге Ачит-Месягутово во вторник вечером.
По данным ведомства, водитель автомобиля "Джили Эмгранд" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112. Две пассажирки отечественной машины погибли на месте. Водитель и еще два пассажиры с травмами доставлены в больницу.
- На место выезжали сотрудники ГИБДД.
- Обстоятельства происшествия выясняются.
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