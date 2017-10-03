Екатеринбург признали городом с самыми «разноцветными» улицами

К такому выводы пришли аналитики "Яндекса".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
Сервис "Яндекс.Карты" выпустил исследование, согласно которому в Екатеринбурге находится 1488 улиц.
Это 12-ый показатель из 15 городов-миллионщиков. При этом средняя длина улицы в уральской столице – 820 метров. Самая длинная – Чусовской тракт, 14,7 км, а самая короткая улица — Нефритовая, ее длина 32 метра.
– Самой кривой оказалась Кольцевая улица — она сильнее всего отклоняется от прямой линии. Вообще в Екатеринбурге больше кривых улиц, чем во многих других больших городах, -сообщили в пресс-службе "Яндекса".
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Стоит добавить, что в Екатеринбурге 275 улиц носят уникальные для России названия, такие как улицы Автономных Республик или Здешний переулок.
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Отмечается, что в Екатеринбурге больше, чем в других городах, улиц с «цветными» названиями. Например, улицы Красная Горка и Зелёная Роща.
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