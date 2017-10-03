Жильцы обрушившегося дома на Эльмаше вновь оказались в экстремальных условиях

На этот раз в маневренном фонде, где разместили людей, полностью рухнула стена на кухне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В ночь на 14 августа 2016 года в доме на улице Энтузиастов, 22 обрушилась несущая стена. После обследования специалисты потребовали снести постройку.

Желая привлечь внимание к своей проблеме, жильцы злополучного дома устроили у себя во дворе палаточный лагерь. Таким образом люди хотели привлечь внимание к своей проблеме, а также уберечь имущество квартир от мародеров. Чтобы успокоить собственников двухэтажки к жильцам приезжал тогдашний глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников. Он уговаривал людей переехать в маневренный фонд, что многие делать опасались. Жильцы были уверены: как только они это сделают, власти про них сразу забудут.

Позже большинство собственников злополучного дома все-таки перебрались в предложенное жилище.

Спустя ровно год после инцидента корреспондент НАШЕЙ поговорил с жильцами злополучного дома, чтобы узнать, получается ли у них выстроить диалог с властями, и в каких условиях им приходится жить.

4 октября в редакцию обратилась бывшая старшая по дому обрушевшейся двухэтажки Валентина Перминова.

Женщина рассказала, что условия жизни в маневренном фонде итак были далеки от совершенства. Фото: предоставлено жильцами.

Но сейчас они стали просто невыносимыми. Буквально вчера в общежитии на Шефской, 15 "а" полностью обвалилась стена на кухне. Фото: предоставлено жильцами

При этом, по словам нашей собеседницы, чиновники проблему жильцов Энтузиастов, 22 так и не решают.

– У них появилась новая система исчисления, - комментирует Перминова. – Как им не позвонишь ответ всегда один: через две недели начнем решать ваш вопрос. Но эти "две недели" длятся с августа, – негодует бывшая старшая по дому.

15 августа председатель комитета по жилищной политике администрации Екатеринбурга Дарья Маннапова, в разговоре с НАШЕЙ обещала, что в течении двух недель будет выпущено постановление об изъятии. Как только это произойдет, документы по каждому собственнику и каждой квартире будут сданы на оценку. Однако словам жильцов этого так и не произошло.

Интересно, что бывший глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников в разговоре с НАШЕЙ отмечал: "Условия для жизни там хорошие — недавно в комнатах был проведен ремонт", – имея ввиду здание маневренного фонда на Шефской, 15 "а".

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