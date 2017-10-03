Настоящий герой: в Свердловской области полицейский спас пенсионера из пожара

Алексей Потехин вытащил мужчину из горящей квартиры и оказал ему первую помощь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Героический поступок прапорщика полиции Алексея Потехина помог избежать трагедии в поселке Малышева, что под Асбестом. Накануне вечером произошел пожар на первом этаже одного из домов.

Алексей Потехин оказался единственным полицейским поблизости и сразу же бросился на помощь.

– Во дворе дома, из подъезда которого валил дым, меня встретила женщина-погорелец, которая звала на помощь: в горящей квартире находился ее муж, который самостоятельно не мог выбраться из очага пожара, – цитирует прапорщика пресс-служба областного МВД.

Пробираясь сквозь едкий дым, он на ощупь нашел дверь квартиры и застрявшего пенсионера. Задыхаясь от копоти, полицейский вытащил мужчину на улицу и оказал ему первую помощь.

Позже подъехали пожарные и медики. Медицинская помощь потребовалась не только спасенному, но и прапорщику.

Сам герой не считает, что совершил подвиг, но руководство полиции Асбеста уже готовит документы для представления его к награде.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!