Неожиданно: больше всех на Урале получают плотники и водители

Портал Зарплата.ру изучил рабочие вакансии в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В Екатеринбурге на самую высокую зарплату среди рабочих могут рассчитывать водители и плотники, сообщает портал Зарплата.ру.

Эксперты изучили более 7 000 вакансий в Екатеринбурге и сделали вывод, что среди рабочих специалистов на хорошие зарплаты могут рассчитывать водители с личным грузовым транспортом и плотники, умеющие возводить каркасные дома.

Водителям с личными грузовиками работодатели готовы платить 250 тысяч рублей. Рейтинг самых дорогих специалистов на рынке труда Екатеринбурга замыкает плотник. Им обешают зарплату от 150 тысяч рублей.

Среди "беловоротничковых" профессий, по итогам сентября, в лидерах второй месяц остается "врач-стоматолог". Рядом с этой вакансией значится цифра 300 тысяч рублей. Уточняется, что у соискателя должен быть большой опыт работы и отличные рекомендации.

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