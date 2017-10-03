Неожиданно: больше всех на Урале получают плотники и водители

Портал Зарплата.ру изучил рабочие вакансии в Екатеринбурге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
В Екатеринбурге на самую высокую зарплату среди рабочих могут рассчитывать водители и плотники, сообщает портал Зарплата.ру.
Эксперты изучили более 7 000 вакансий в Екатеринбурге и сделали вывод, что среди рабочих специалистов на хорошие зарплаты могут рассчитывать водители с личным грузовым транспортом и плотники, умеющие возводить каркасные дома.
Водителям с личными грузовиками работодатели готовы платить 250 тысяч рублей. Рейтинг самых дорогих специалистов на рынке труда Екатеринбурга замыкает плотник. Им обешают зарплату от 150 тысяч рублей.
- Среди "беловоротничковых" профессий, по итогам сентября, в лидерах второй месяц остается "врач-стоматолог". Рядом с этой вакансией значится цифра 300 тысяч рублей. Уточняется, что у соискателя должен быть большой опыт работы и отличные рекомендации.
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