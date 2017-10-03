«Ника ищет оружие и боеприпасы»: кинологи Кольцовской таможни заняли I место на Кубке по служебному собаководству

Немецкая овчарка Ника и ее хозяин вошли в число призеров соревнований.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Команда кинологов Кольцовской таможни одержала победу на Открытом кубке по служебному собаководству среди правоохранительных органов и кинологических клубов, сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования служебных собак и их хозяев проходили в Челябинске. От кинологов требовалось найти условные наркотики и взрывчатку в помещении, автотранспорте, багаже и на местности.

Лучший результат среди шести команд показали кинологи нашей, Кольцовской, таможни. Им присудили первое место. Серебро и бронзу в индивидуальном зачете в соревнованиях по поиску наркотических веществ завоевали Александра Аксенова и ее спаниель по кличке Шкода, а также Светлана Талипова со служебной собакой Дэлли.

Кроме того, Сергей Попов и его немецкая овчарка по кличке Ника стали вторыми в зачете в дисциплине "поиск оружия и боеприпасов".

В качестве награды кинологам ведомства вручили переходящий кубок.

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