Под Екатеринбургом произошел взрыв газа

Пострадали двое мужчин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Взрыв газа произошел в рыбацком доме на берегу Волчихинского водохранилища под Екатеринбургом.

Сообщение об инциденте поступило в полицию днем 3 октября. На место ЧП выехали спасатели, пожарные, медики, взрывотехник и полицейские. По словам официального представителя областного управления МВД Валерия Горелых, взрыв произошел из-за утечки газа.

Вечером 2 октября двое жителей Первоуральска 54 и 68 лет приехали на рыбалку в арендованный ими домик, однако вместо ловли рыбы они стали распивать спиртные напитки. Утром продолжили, а затем уснули. При этом один из мужчин лег на верхнюю полку двухъярусной кровати, закурил и задремал с зажженной сигаретой.

Для обогрева своего жилища и приготовления еды рыбаки использовали газовые баллоны по 5 и 50 литров. В итоге произошла утечка газа, а затем и взрыв, разрушивший рыбацкий домик. Мужчины чудом остались живы: одному медики оказали помощь на месте, второго госпитализировали.

Полиция проводит проверку, в том числе по факту обнаружения у рыбаков браконьерских сетей.

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