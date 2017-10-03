Путин поддержал строительство футбольной академии в Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства в Свердловской области Уральской футбольной академии и передачу всех спортивных объектов Екатеринбурга после ЧМ-2018 в пользование детским спортивным школам.
Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
– Привлечение внимания людей, молодёжи прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры. Прошу доработать документ с учётом позитивного опыта программ наследия Универсиады в Казани в 2013-м году и Игр в Сочи в 2014-м и утвердить на уровне Правительства, при этом в обязательном порядке отразить меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества, – заявил президент России.
- Напомниим, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча предстоящего мундиаля.
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