Путин поддержал строительство футбольной академии в Свердловской области

При этом все спортивные объекты перейдут ДЮСШ после ЧМ-2018. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017 Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства в Свердловской области Уральской футбольной академии и передачу всех спортивных объектов Екатеринбурга после ЧМ-2018 в пользование детским спортивным школам. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. – Привлечение внимания людей, молодёжи прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры. Прошу доработать документ с учётом позитивного опыта программ наследия Универсиады в Казани в 2013-м году и Игр в Сочи в 2014-м и утвердить на уровне Правительства, при этом в обязательном порядке отразить меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества, – заявил президент России. Напомниим, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча предстоящего мундиаля. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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