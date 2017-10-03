Кинопрокатчик выступил против приезда Алексея Учителя на премьеру «Матильды» в Екатеринбург

В кинотеатре "Салют" режиссера не ждут.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
В кинотеатре "Салют" рассказали, что не ждут режиссера Алексея Учителя на премьерный показ фильма "Матильда" в Екатеринбург.
Как уточнила "Нашей Газете" специалист кинотеатра Мария Стремякова, кинопрокатчик после спецпоказов во Владивостоке и Новосибирске выступил против проведения таких мероприятий в других городах России.
– В "Каропрокате" приняли решение не делать больше предпремьерных показов в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Потому что показы во Владивостоке и Новосибирске принесли больше негатива. "Салют" покажет "Матильду" только в день официальной премьеры, не раньше, и без режиссера Алексея Учителя, – рассказали в кинотеатре.
- Первый сеанс в "Салюте" будет в 9 утра 26 октября. Как уточнила Стремякова, фильм будет транслироваться в течение дня, на семичасовой сеанс почти все билеты уже раскуплены.
- Как рассказал директор "Салюта" Сергей Федяков РИА "Новый день", по его данным Алексей Учитель все-таки может приехать в Екатеринбург, но позже и на обычную творческую встречу со зрителями.