Ректор уральского аграрного университета стала вице-президентом Российской академии наук

16+ Фото: пресс-служба УрГАУ

Ирина Донник покинула пост главы вуза. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017 Ректор Уральского аграрного университета Ирина Донник покинула свой пост и стала вице-президентом Российский академии наук. Как сообщается на официальном сайте вуза, за кандидатуру Ирины Донник проголосовали 90% членов РАН. – Мое избрание в президиум РАН стало для меня неожиданностью. Впервые там оказался представитель аграрной науки из Уральского региона. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива вуза. Покидаю родной вуз с грустью и чувством гордости. Я верю, что мои коллеги продолжат начатое и сделают все, чтобы Уральский ГАУ оставался ведущим аграрным вузом страны, – отметила Ирина Донник. В ближайшее время в УрГАУ состоятся выборы нового ректора. До этого момента обязанности руководителя вуза будет исполнять проректор по учебной работе Ольга Лоретц. Ирина Донник – ученый, широко известный в России и за рубежом. Лауреат государственной премии правительства РФ в области науки и техники, автор более 500 научных работ, почетный профессор университетов Казахстана, Польши, Венгрии.

Благодаря ее научным разработкам в Свердловской области были ликвидированы особо опасные болезни животных, такие как туберкулез, бруцеллез и лейкоз; созданы программы профилактики сибирской язвы, гриппа птиц и других инфекций. Ликвидация лейкоза коров на Среднем Урале позволила предотвратить экономической ущерб в 2,5 млрд рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 04.10.2017, 11:57

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Игорь Труш , 04.10.2017, 11:57Тэги: ВУЗ Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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