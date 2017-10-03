Ректор уральского аграрного университета стала вице-президентом Российской академии наук

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
Ректор Уральского аграрного университета Ирина Донник покинула свой пост и стала вице-президентом Российский академии наук. Как сообщается на официальном сайте вуза, за кандидатуру Ирины Донник проголосовали 90% членов РАН.
– Мое избрание в президиум РАН стало для меня неожиданностью. Впервые там оказался представитель аграрной науки из Уральского региона. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива вуза. Покидаю родной вуз с грустью и чувством гордости. Я верю, что мои коллеги продолжат начатое и сделают все, чтобы Уральский ГАУ оставался ведущим аграрным вузом страны, – отметила Ирина Донник.
В ближайшее время в УрГАУ состоятся выборы нового ректора. До этого момента обязанности руководителя вуза будет исполнять проректор по учебной работе Ольга Лоретц.
- Ирина Донник – ученый, широко известный в России и за рубежом. Лауреат государственной премии правительства РФ в области науки и техники, автор более 500 научных работ, почетный профессор университетов Казахстана, Польши, Венгрии.
- Благодаря ее научным разработкам в Свердловской области были ликвидированы особо опасные болезни животных, такие как туберкулез, бруцеллез и лейкоз; созданы программы профилактики сибирской язвы, гриппа птиц и других инфекций. Ликвидация лейкоза коров на Среднем Урале позволила предотвратить экономической ущерб в 2,5 млрд рублей.
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