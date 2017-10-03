Роскомнадзор накажет «Почту России» за недоставленные вовремя письма

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Возбуждено административное дело. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017 Роскомнадзор по УрФО по итогам проверки возбудил административное дело в отношении "Почты России", сообщает пресс-служба ведомства. Во время проверки инспекторы выяснили, что компания нарушала правила оказания услуг почтовой связи. В 9 отделениях почтовой связи УФПС Свердловской области не соблюдается установленный режим работы, нашли 8 неоформленных почтовых ящиков. – Не соблюдаются нормативы частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков. Из 500 контрольных писем, разосланных через почтовые ящики на сети почтовой связи УФПС Свердловской области — филиала "ФГУП "Почта России", 36 писем вернулись из-за того, что их не забрали вовремя. Также не соблюдаются контрольные сроки пересылки писем. Из 2,3 тысяч разосланных писем по области почти 1,9 тысяч писем (81,71%) поступили вовремя, в контрольные сроки. Количество письменной корреспонденции, поступившей вовремя, составляет менее 90%, что является несоблюдением сроков пересылки, – уточнили в Роскомнадзоре. По выявленным нарушениям в отношении "Почты России" возбудили дела по статье "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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