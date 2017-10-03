«У нас нет денег, и они ни откуда не возьмутся»: Ройзман о строительстве метро в Екатеринбурге

Также стал известен возможный подрядчик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал в своем новом выпуске на Youtube о том, как продвигается подготовка к строительству новой ветки метро. С конкретным предложением выступила компания "Метрогипротранс".

– Ситуация такая, люди которые приехали на переговоры совершенно точно знают, что у нас нет денег, и они ни откуда не возьмутся, а мы точно понимаем, что можем надеется только на федеральную поддержку. Все знают, где взять деньги, но никто не знает, как их потом отдавать, а метро – нужно. Понятно, что мы на марс не полетим, но разговаривать об этом нужно уже сейчас, – заявил Ройзман.