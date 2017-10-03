Суд рассмотрит иск органов опеки против удалившей грудь свердловчанки, у которой забрали приемных детей

Заседание состоится завтра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
В Екатеринбурге суд рассмотрит иск органов опеки о расторжении договора о приеме детей, который был заключен с Юлией Савиновских, сообщает РИА "Новости". Заседание состоится завтра, в четверг.
Ранее суд отказался оставить у Юлии ее двух приемных сыновей, которых органы опеки забрали после того, как женщина сделала операцию по удалению груди из-за проблем со здоровьем. Готовясь к операции, Юлия вела блог от имени трансгендера, описывая, что чувствует человек, который решился сменить пол.
При этом менять пол сама женщина не собиралась, однако органы опеки сочли, что операцию она сделала незаконно, хотя Юлия прошла комиссию, которая признала ее вменяемой, а решение об удалении груди - обоснованным.
- У женщины есть также двое родных детей. Теперь она пытается вернуть приемных мальчиков через суд. Делом заинтересовался Следственный комитет и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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